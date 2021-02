Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a dat asigurari miercuri ca in tara sa nu vor exista niciun fel de blocaje impotriva vaccinului rus Sputnik V, cu conditia ca acesta sa obtina autorizatie din partea autoritatilor sanitare, transmite EFE. ''Daca Sputnik este validat, omologat de Agentia Europeana pentru Medicamente si, in Franta, de Inalta Autoritate Sanitara, nu va exista niciun blocaj in privinta distribuirii lui, daca (vaccinul) corespunde normelor stiintifice si exigentelor de rezistenta si control care sunt impuse in Europa. Vaccinurile nu au nationalitate. Ceea ce conteaza…