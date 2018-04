Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina SCM Craiova s-a calificat aseara in finala Cupei EHF, in urma rezultatului de egalitate, 18-18, obținut pe teren propriu, in fața formației Kastamonou (Turcia). Oltencele se impusesera in meciul tur al semifinalelor, in Turcia, cu 23-22. SCM Craiova susține finala Cupei EHF in fața…

- CSM Bucuresti a facut aseara un pas uriaș spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, gratie victoriei cu 34-21 (19-13), obținute in fata formatiei franceze Metz, in Sala Polivalenta din Capitala, in prima mansa a sferturilor de finala. Campioana Romaniei a facut cel mai bun meci…

- CSM Bucuresti sustine vineri, de la ora 20:30 (DigiSport, Telekom Sport), in compania echipei Metz, mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Mansa tur este in ”Polivalenta”, dupa ce in grupele principale echipa franceza a terminat pe o pozitie mai buna. …

- ROSTOV DON - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING. Meci decisiv pentru locul al doilea in grupa principala din Liga Campionilor la handbal feminin: Rostov Don - CSM Bucuresti. ROSTOV DON - CSM BUCURESTI ONLINE LIVE STREAM - VIDEO LIGA CAMPIONILOR Echipa noastra a fost un fel…

- SCM Craiova a invins CSM Bucuresti cu 23-21 intr-un meci din cadrul etapei a 19-a a Ligii Nationale, reusind astfel sa puna punct unei perioade de invicibilitate a adversarei de aproximativ un an si jumatate. Ambele formatii vor calatori azi impreuna spre Moscova. De acolo, Craiova va pleca spre…

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSM Bucuresti, echipa calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor,…

- Cristina Neagu este cea mai buna handbalista din lume și totodata, cel mai bine platit bugetar din Romania. CSM București este una dintre cele mai bune echipe din lume la handbal feminin, care se lupta in fiecare an la caștigarea Ligii Campionilor.