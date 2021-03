Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Prim-ministrul Florin Citu a transmis felicitari, marti, regizorului Alexander Nanau si celorlalti membri ai echipei implicate in realizarea documentarului "colectiv" pentru dubla nominalizare la premiile "Oscar", urandu-le acestora mult succes in continuare. "Felicitari regizorului Alexander…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, afirma ca exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este importanta pentru securitatea energetica a Romaniei, mentionand ca din taxele colectate din aceste exploatari se poate constitui un fond care sa finanteze investitii majore. Presedintele…

- Odata cu prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei s-a luat decizia ca interdicția de circulație pe timpul nopții sa fie extinsa. Romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case dupa ora 22.00, in loc de ora 23.00. Premierul Florin Cițu a explicat ce se afla in spatele acestei decizii. „Prima…

- V. S. Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, va face parte din delegația Romaniei in cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa. Deputatul social-democrat prahovean a fost ales, prin vot, in cadrul plenului reunit al Parlamentului Romaniei (Camera Deputaților și Senat), in care s-au…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, ca saluta preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, al 46-lea președinte al SUA. Ciolacu spune ca planul economic și social al lui Joe Biden este ambițios, iar guvernanții romani ar avea ce invața de la el. „Planul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris miercuri un mesaj pe Facebook in care saluta „preluarea mandatului de Președinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden”. Ciolacu spune ca, sub noua administrație Biden, iși dorește ca parteneriatul cu Romania sa fie „extins și benefic ambelor parți”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolac u, a comentat miercuri seara ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii. ”Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza…