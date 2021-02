Lavrov: Ruptura dintre Rusia şi UE a început odată cu Euromaidanul de la Kiev Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a început cu multi ani în urma, mai precis odata cu revolutia din Ucraina în urma careia a fost înlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici, ruptura amplificata apoi în opinia sa de sistarea de catre UE a mecanismelor de cooperare cu Rusia, astfel ca în prezent aceasta va încerca sa dezvolte relatiile cu statele europene în mod bilateral.



