Stiri pe aceeasi tema

- Elena Karaeva Printre aceștia sunt lucratorii medicali de toate nivelurile, cei care activeaza in azilurile de batrani și alte instituții sociale. © Sputnik / Mihai CarausSandu vrea ca Moldova sa mearga pe calea Ucrainei? - Mai rau decat furtul miliardului Obligativitatea presupune…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul general al OSCE, Helga Schmid, au discutat despre posibilitatea organizarii in 2021 a unor intilniri in format "5 + 2" privind Transnistria (Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina și observatori din SUA și UE). Despre acest lucru a declarat…

- Liderul Partidului Platforma DA, Andrei Nastase, a recunoscut ca cel mai mult regreta ca nu a reușit sa continue lupta cu succes impotriva corupției și a contrabandei pe care a inceput-o in calitate de ministru de Interne. El a declarat acest lucru in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" la postul de…

- Președintele Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, amenința ambasadorii occidentali, in frunte cu Dereck Hogan, cu expulzarea din R. Moldova, pentru ca s-ar implica in treburile interne. Socialistul spune ca acuzațiile Occidentului ca Rusia s-ar implica in treburile interne ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca discutiile de la reuniunea extraordinara a Consiliului European vor viza si deturnarea avionului in Belarus, un caz „nemaiintalnit”. „Avem doua teme de mare actualitate (de politica externa): evolutia din Orientul Mijlociu, unde, se pare, ca lucrurile…

- Rusia indeamna Occidentul sa renunțe la "standardele duble" și sa nu mai intervina in procesele politice interne ale Moldovei. Despre acest lucru a declarat in cadrul unui briefing reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, transmite Noi.md. Ea a menționat ca Ministerul rus…

- Rusia constata un amestec direct al SUA si UE in afacerile interne ale Republicii Moldova si le indeamna sa se abtina de la aceasta, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentia de presa oficiala TASS, intr-un comentariu la ceea ce expertii au…

- Moscova a indemnat SUE și UE „sa se abțina de la implicarea directa in treburile interne ale Moldovei și sa nu depașeasca normele de etica diplomatica”. O declarație in acest sens a fost facuta de catre reprezentanta ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta s-a referit la reacțiile fața…