Lavinia Goste lanseaza un nou proiect “Hai sa ne cinstim, neveste!” „Hai sa ne cinstim, neveste!” este un indemn la relaxare, la buna dispozitie, un sfat al Laviniei catre femeile muncitoare: dupa munca si rasplata. „Este vremea vinului si a palicii, asa ca fara sa vreau imi vine a fredona aceasta piesa preferata a mea de pe album. Asa ca am adunat fetele mele preferate si am zis sa dam un exemplu de petrecere si voie buna, de distractie si veselie si exacta asta a iesit, un videoclip haios, care te indeamna la dans si petrecere” Filmat intr un cadru de poveste ce reediteaza o petrecere campeneasca, videoclipul imbina nou si vechi, munca si petrecere, traditii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

