- Gheorghița Sava, alias Gicuța din Aparatori, manelistul care și-a rapit iubita, a bagat-o in portbagajul mașinii și i-a dat foc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul era baut și drogat cand a facut gestul șocant. Din fericire, tanara sechestrata a fost salvata la timp de oamenii legii.

- Trei persoane, printre care un copil de doar doi ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier. Tragedia a fost... The post Drogat la volan, un tanar a reușit sa provoace un accident cu mai multe victime, printre care și un copil de doi ani appeared first on Special Arad ·…

- GRAV… Un tanar de 19 ani din comuna Tutova a provocat astazi, 27 ianuarie, un grav accident de circulație in care au fost implicate trei autoturisme. Accidentul a avut loc in municipiul Tecuci, pe DN 24D. Au rezultat trei victime din impact, neincarcerate, un barbat de 33 de ani, un copil de doi ani…

- Luna februarie este considerata perioada in care iubirea plutește in aer, dar nu la fel se poate spune și despre doua zodii, care vor trece prin momente mai delicate in cuplu. Acești nativi trebuie sa fie atenți, pentru ca vor avea parte de surprize neplacute pe plan personal.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat vineri ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 14 20 noiembrie, 96.996 de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii, conform…