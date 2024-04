Laurette se lasa inchiriata pentru petrecerea ta! Ce a ajuns fostul manechin și prietena a lui Ion Țiriac sa faca pentru bani! Candva invidiata creola in randul mondenelor țarii aflata in grațiile miliardarului Ion Țiriac, fostul manechin cauta soluții pentru ceva bani in plus. Laurette Atindehou Innocentia admite ca are probleme financiare și ca s-a imprumutat pentru a-și deschide salonul de masaj. Lunar trebuie sa inapoieze din suma și accepta orice a activitate care i-ar spori veniturile și ar scoate-o din incurcatura. Inclusiv participarea contracost la evenimente mondene dar și private. Caci…