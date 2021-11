Stiri pe aceeasi tema

- Regulie sunt facute pentru a fi incalcate, pe aceasta premiza merge și Deian Sorescu, asta dupa ce a dat-o in bara, din nou, in trafic. Jucatorul de la Dinamo a dat uitarii legislația rutiera, iar paparazzii Spynews.ro l-au prins chiar in fapt pe fotbalist. Iata imaginile exclusive cu Deian Sorescu…

- Florin Salam este tare mandru și are și de ce, asta pentru ca are o soacra tanara și frumoasa și mai mult decat atat, mama Roxanei Dobre este principalul stalp de susținere cand ginerele și fiica sa nu sunt prin preajma. Astfel, va spunem ca, soacra celebrului artist a preluat toate indatoririle și…

- Bia Khalifa, fara doar și poate, este o persoana a extremelor, asta pentru ca daca nu ține prima pagina a ziarelor, blondina petrece timpul la mall. Ei bine, și daca atunci cand este personajul principal al unui subiect, tanara este totdeauna la patru ace, in timpul sau liber, blondina se imbraca pe…

- S-au scris foarte multe articole de-a lungul timpului despre viata fostului premier Florin Citu. Cu toate astea, putine informatii se stiu despre familia președintelui PNL. Paparazzii spynews.ro sunt pe faza, ca de obicei, si au surprins exclusivitatea momentului. Prima si singura imagine cu Florin…

- Se pare ca atunci cand ești fotbalist iți permiți sa faci orice, chiar și sa incalci regulile pandemiei. Vorbim despre Claudiu Keșeru, surprins recent de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, care ne demonstreaza ca, in orice imprejurare, ține…

- Daca-i fotbalist, atunci sigur ca și-a schimbat și mașina cu una noua, lucru care parca l-a facut pe Florin Gardoș, caci despre el vorbim acum, sa cam uite regulile de circulație. Fotbalistul, in goana de a ajunge in timp la antrenament, a fost prins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- Cand ești Marius Șumudica poți face orice, chiar și atunci cand n-ai de lucru. De exemplu acum, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele antrenorului și tocmai de aceea va prezentam imagini cu el prins in ”offside”. Vedeta a incalcat…