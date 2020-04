Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, atributiile presedintelui Casei Nationale de Pensii sunt preluate de Tomita Murgoci, secretar general, pana la numirea conducatorului institutiei, se mentioneaza in decizie. Laurentiu Tent a fost numit in decembrie anul trecut presedinte la Casa Nationala de Pensii.

- Premierul Ludovic Orban a ajuns joi dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Seful Executivului, insotit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, efectueaza o vizita la Institutul ''Cantacuzino''.…

- Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivascu)

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au cerut, luni, arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivascu)

- Prima serie de bilete de tratament pentru pensionarii si asiguratii maramureseni va incepe in data de 17.02.2020. Casei Judetene de Pensii Maramures i-au fost repartizate 114 biletele de tratament in statiunile: Bizusa, 1 Mai, Moneasa, Geoagiu, Buzias si Covasna. La Casa Judeteana de Pensii Maramures,…