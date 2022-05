Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara limite in familia lui Laurențiu Reghecampf! Celebrul antrenor a devenit cu puțin timp in urma tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera de viața a antrenorului, a nascut un bebeluș sanatos. Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire in aceste momente!

- Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire! Daca pana acum a fost cat se poate de discret cu privire la viața lui personala, mai cu seama la viața lui amoroasa, celebrul antrenor nu s-a putut abține sa nu posteze prima imagine cu bebelușul sau și al partenerei sale de viața, Corina Caciuc.

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc iși traiesc povestea de iubire departe de ochii curioși ai presei mondene din Romania. Antrenorul de la Universitatea Craiova și iubita lui abia așteapta sa-și țina in brațe baiețelul, dat fiind faptul ca bruneta va aduce pe lume primul copil al cuplului, in doar…

- Dupa aproximativ un an de zile in care nu s-au vazut fața in fața, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit ieri, 4 aprilie, la judecatoria Buftea, pentru a doua infațișare in procesul de divorț. In sala de judecata impresara i-a adresat cateva cuvinte celui care ii este inca soț. Impresara…

- Universitatea Craiova primește in prima etapa din play-off vizita surprizei FC Argeș, echipa calificata in premiera in aceasta faza a competiției. Meciul Universitatea Craiova - FC Argeș este programat vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP. ...

- Problemele dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu par sa se rezolve prea curand. Antrenorul clubului de fotbal Universitatea Craiova și celebra impresara sunt in plin proces de divorț, iar acum se pare ca Reghe și iubita lui Corina Caciuc ar fi dat-o in judecata pe fosta soție a tehnicianului.…

- Laurențiu Reghecampf a dezvaluit cand și unde a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubita. Antrenorul de la Universitatea Craiova era inca impreuna cu Anamaria Prodan la momentul acela. Soțul impresarei este fericit alaturi de noua partenera și ii dorește acesteia sa simta același lucru alaturi…

- Laurențiu Regehcampf a dat primele declarații in cadrul podcast-ului ,,Acasa la Maruța" despre cum a cunoscut-o pe actuala sa iubita, Corina Caciuc și viitoarea mama a baiatului pe care urmeaza sa il aduca pe lume. Antrenorul a vorbit despre inceputurile relației.