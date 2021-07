Spynews.ro va prezinta imagini cu Laurentiu Reghecampf si domnisoara C, in vacanta, in Grecia. In timp ce antrenorul alege sa petreaca zile superbe in Sithonia, alaturi de domnisoara despre care a tot scris presa, Anamaria Prodan este in Dubai, intoarsa acasa, asa cum a spus si ea.