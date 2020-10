Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții, reținut pentru 24 de ore, ajunge in fața judecatorilor pentru arestare..Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie –…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune. Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie –…

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiat in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune, conform News.ro. Orban, dupa scandalul privind fostul sef al Oficiului pentru Spalarea Banilor: Nu am avut informatia…

- Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții, a fost reținut pentru 24 de ore..Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, efectueaza sambata dimineata o perchezitie domiciliara in municipiul Ramnicu…

- Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, sambata, percheziții la domiciliul unui inalt funcționar public din Ramnicu-Valcea, acuzat ca a depus la...

- IGPR: Perchezitie in Ramnicu Valcea. Functionar public, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.La data de 10 octombrie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…