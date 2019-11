Stiri pe aceeasi tema

- Laurel Griggs, care a debutat pe Broadway la varsta de șase ani, a murit la varsta de 13 ani, anunța tvynovelas.com. Tanara actrița a intrepretat rolul Ivanka din spectacolul „Once The Musical” timp de 17 luni. Familia lui Laurel Griggs a anunțat duminica ca tanara a murit in urma unui atac…

- Miercuri, 18 septembrie 2019, de la ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul de revista Caragiale fara varsta 3. Programul va cuprinde scenetele celebre ale lui Caragiale: Five o’clock, Pedagog de școala noua, Triumful talentului ș.a. Muzica și dansul anilor 1900 va acompania demersul…

- Comunitatea ieseana s-a adunat insa pentru salvarea femeii, si miercuri, pe 4 septembrie, un concert caritabil de muzica populara va avea loc la Palas Iasi. „Evenimentul caritabil are drept scop sustinerea financiara a tratamentului oncologic urmat la o clinica privata din Viena de o mama care isi…

- 28 august: Sfantul Augustin, episcop invatator al Bisericii Evenimente interne 1800> S-a nascut, la Odobesti, Vrancea, Tudorachi BURADA (m.1866), muzician si vornic roman. A activat la Iasi timp de cinci decenii. A detinut diferite ranguri boieresti pana la cea de vornic. A fost primul profesor de muzica…

- Muzicianul mexican Celso Pina, supranumit ''rebelul acordeonului'' pentru stilul sau eclectic, care combina influente diverse cu genul traditional columbian cumbia, a decedat miercuri în urma unui infarct pe când se afla în orasul sau natal,

- Anamaria Pop, o indragita solista de muzica populara din judetul Maramures a decedat duminica, 18 august, intr-un accident de circulatie produs pe raza localitatii Cicarlau, judetul Maramures. Aceasta a fost resuscitata de catre medicii veniti la fata locului, dar din pacate nu a raspuns manevrelor.