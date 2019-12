Schimbarile climatice afecteaza omenirea in mod "disproportionat", iar acum "este momentul potrivit" pentru a actiona, au declarat sambata trei dintre laureatii premiilor Nobel din acest an, la solicitarea de a comenta pe marginea conferintei ONU privind clima (COP25) in desfasurare in Madrid, relateaza DPA. "In viitorul apropiat, incalzirea planetei ar putea pune cu adevarat in pericol majoritatea castigurilor realizate impotriva saraciei la nivel mondial", a declarat Esther Duflo, una dintre cei trei laureati ai premiului Nobel pentru Economie din 2019. Alaturi de colegii sai, cercetatoarea…