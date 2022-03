Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 aprilie 2022, locuitorii comunei Barcani vor avea un nou program de colectare a deșeurilor. Pana la aceasta data deșeurile se vor colecta conform programului actual. Dupa 1 APRILIE autoritațile locale impreuna cu directorul societații Salubritatea IBSV, Iulian Mitrofan, modifica…

- Smiley și Gina Pistol formeaza un cuplu de cațiva ani, iar in urma cu aproximativ un an deveneau parinți pentru prima data. Mulți s-au intrebat cand vor face cei doi nunta, iar artistul a facut acum anunțul. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste insa nu se grabesc sa faca nunta.…

- Marie Janette a fost din nou prezenta in platoul de la Xtra Night Show și a oferit preveziuni la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre perioada care urmeaza. Tanara a afirmat ca urmeaza una dintre cele mai frumoase perioade din viața noastra, așadar nu vom mai avea nicio planeta retrograda.

- Pentru a arata uimitor in timp ce iți este și cald in timpul iernii, este nevoie de talent. De aceea, stiliștii in moda ne prezinta cele mai bune exemple de combinații de culori de iarna, care te pot ajuta sa ințelegi mai bine toate nuanțele potrivite și sa obții un... The post 15 combinații de culori…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si umed, cu exceptia DN18 la Sighetu Marmatiei si Viseu de Sus, DN19 si DN17C, unde pe partea carosabila se gaseste un strat de zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm. In Pasul Prislop, intre km 156 si km…

- Catalin Cazacu este indragostit pana peste cap de Ramona Olaru. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a reușit sa-l faca pe campionul la motociclism sa renunțe la burlacie. Anul acesta ar putea avea loc și nunta, asta daca Ramona Olaru va accepta sa faca pasul cel mare.Au fost prieteni mulți ani,…

- Laura Micovschi traiește, fara dar și poate, una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Anul acesta, va avea parte de un Craciun cat se poate de special, deoarece va fi primul Craciun pe care il va petrece alaturi de fiul ei, Vladimir. Iata ce planuri are frumoasa prezentatoare de la Antena…

- Deși ii despart aproximativ 15 ani in ceea ce privește varsta, Mirela Vaida și Armin Nicoara au dat lovitura pe canalul de YouTube cu noul lor colajde muzica de petrecere. Invitata la Xtra Night Show, Mirela Vaida a dezvaluit care este cea mai mare dorința a sa pentru anul care bate la ușa.