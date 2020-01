Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, tata a patru copii, a transmis ca este revoltat de faptul ca in momentul in care a facut rezervarea pentru cazare, nu a fost anunțat ca in cladire are loc o orgie la care participa 1.000 de persoane in noaptea de Revelion, scrie libertatea.ro. Omul spune ca daca ar fi știut de existența…

- Un barbat care s-a cazat in noaptea de Revelion la un hotel Hilton din California, a nimerit in mijlocul unei petreceri pentru swingeri, potrivit abc7news.com.Barbatul, tata a patru copii, a transmis ca este revoltat de faptul ca in momentul in care a facut rezervarea pentru cazare, nu a fost anunțat…

- Dana Budeanu a transmis in ajun de Craciun mai multe mesaje pe conturile ei de pe siteurile de socializare, majoritatea fiind insoțite de critici la adresa clasei politice, insa a punctat și "mafioții". Dana Budeanu, un nou SCANDAL. Motivul pentru care l-a desfiintat pe Rares Bogdan: "Nu e…

- DISTRACTIE… Petrecere de final de an, cum nu a vazut Vasluiul! Asta promite conducerea pensiunii Mira, de la Barlad, cu doua saptamani inainte de trecerea in noul an 2020. Va fi o petrecere extraordinara, cum nu s-a vazut in judet, la care isi vor aduce aportul cei mai buni lautari din Romania, dar…

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul Romania – Suedia, disputat pe Arena Nationala, in data de 15 noiembrie, informeaza frf.ro potrivit news.roDupa partida de luna trecuta, in urma unor declaratii din tabara suedeza, UEFA a decis…

- Sorina Pintea s-a intors in functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare dupa perioada de un an si noua luni petrecuta in fruntea Ministerului Sanatatii. Aceasta a declarat ca este mandra sa fie managerul spitalului si ca este locul in care si-a dorit cu adevarat…

- Romania se pregateste de ultimele doua partide din preliminariile Euro 2020, vineri, cu Suedia pe „Arena Nationala“ (ora 21.45, Pro TV), iar apoi, luni, la Madrid, cu Spania (ora 21.45, Pro TV).

- Deputatul USR a depus plangere la DNA pentru abuz in serviciu si neglijenta impotriva unor functionari ai Ministerului Sanatatii care au facut achizitia de vaccinuri antigripale. In replica, ministrul Sorina Pintea spune ca licitatia s-a desfasurat in conditii legale. Emanuel Ungureanu sustine ca peste…