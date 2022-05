Stiri pe aceeasi tema

- Laura Giurcanu, proaspat intoarsa din Republica Dominicana, a venit in ediția de azi a emisiunii La Maruța, unde a facut dezvaluiri despre foștii sai colegi de echipa. Laura Giurcanu a explicat și ce anume s-a intamplat intre Catalin Zmarandescu și Elena Chiriac la Survivor Romania 2022. Ce s-a intamplat…

- Elena Matei a facut parte din echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania” 2022 și a dezvaluit acum ce face cu banii pe care i-a caștigat de la PRO TV. Fosta concurenta a mai marturisit ca s-a ingrașat 10 kilograme de cand s-a intors acasa. Prima data, Elena Matei a participat la „Chefi la cuțite”,…

- Echipa ”Faimoșilor” a mai pierdut un competitor, dupa ce, in cadrul ediției difuzate marți seara, s-a aflat ca Laura Giurcanu parasește Survivor Romania. Laura fusese nominalizata spre eliminarea de la Survivor Romania, asemeni lui TJ Miles și CRBL, iar marți seara prezentatorul show-ului a anunțat…

- Dupa ce a fost eliminat de la „Survivor Romania”, Emil Rengle a inceput sa faca mai multe dezvaluiri despre colegii sai din echipa Faimoșilor. Dansatorul a spus ce strategii și-au facut concurenții, dar și ce nu s-a vazut niciodata pe micile ecrane. Emil Rengle a starnit multe controverse cu participarea…

- Lacrimi și suspine in ediția de duminica a Survivor Romania 2022. Laura Giurcanu a inceput sa planga din cauza unei discuții purtate cu Emil Rengle. Acesta nu a fost de acord sa munceasca in locul lui CRBL. Laura Giurcanu și Emil Rengle, cearta la Survivor Cei doi concurenți, alaturi de TJ Miles, au…

- Ce a facut Zanni cu banii caștigați la Survivor In 2021, Zanni este cel care a caștigat finala Survivor Romania. Dupa luni bune petrecute in Dominicana, el s-a dovedit a fi cel mai bun concurent și preferatul publicului. Așadar, ajutat de propria sa determinare, dar și de votul telespectatorilor, a…

- Laura Giurcanu este una dintre cele mai cunoscute concurente din echipa Faimoșilor de la Survivor Romania 2022. Frumoasa blondina a pașit, pentru prima data, in lumina reflectoarelor la varsta frageda de 14 ani, cand a caștigat show-ul Next Top Model by Catalin Botezatu. Cum arata influencerița in adolescența.…