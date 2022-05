Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este insarcinata cu cel de-al treilea copil și iși dorește sa nasca natural și de aceasta data. Actrița va face cunoștința cu noul membru al familiei in mai puțin de o luna. Aceasta a vorbit despre naștere și este de parere ca nașterea trebuie sa fie naturala daca se poate.

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este insarcinata in opt luni, pentru a treia oara, urmand ca in curand sa aduca pe lume a treia fetița. Actrița a vorbit despre cum se simte in aceasta perioada și a precizat ca vrea sa nasca natural. „Vreau sa nasc natural și al treilea copil! Daca imi ajuta Dumnezeu…

- Sarbatoare mare in familia artistei! Mama Alinei Eremia iși sarbatorește ziua de naștere, iar cantareața nu a putut rata o asemenea zi speciala, așa ca a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, dar și o serie de fotografii cu cea care i-a dat naștere.

- Laura Cosoi este insarcinata și se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara. Vedeta a oferit noi detalii despre sarcina și a dezvaluit in ce luna o va aduce pe lume pe micuța. Ce a marturisit actrița, dar și cat de fericita este in aceasta perioada importanta din viața ei.

- Iulia Albu este o cunoscuta critica de moda, dar și vedeta de televiziune in Romania. Vedeta a fost casatorita opt ani cu designerul de incalțaminte Mihai Albu și impreuna au o fata, Mikaela. Ei bine, fetița ii seamana leit artistei. Iata cat de frumoasa este Mikaela!

- Un tanar și-a ucis fiica in varsta de șapte zile in provincia Punjab din Pakistan impușcand-o mortal. Incidentul a avut loc duminica in Mianwali, care este orașul natal al prim-ministrului pakistanez Imran Khan. Barbatul era foarte dezamagit de faptul ca fiica lui nu s-a nascut baiat. Iata cum s-a intamplat…

- Laura Cosoi a surprins pe toata lumea cu o imagine de-a dreptul incendiara. Actrița a imbracat o rochie scurta din puf care i-a lasat la vedere atuurile fizice și i-a „ascuns” burtica de graviduța.