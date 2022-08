Stiri pe aceeasi tema

- Celia și-a vazut visul implinit la inceputul acestui an, pe 16 februarie, cand a devenit pentru a doua oara mama. Vedeta a adus pe lume o fetița, Sara Maria, pe care o va boteza la sfarșitul acestei luni. Playtech.ro va prezinta in exclusivitate toate detaliile despre fericitul eveniment din familia…

- Vera, fetița mijlocie a Laurei Cosoi, a implinit astazi 2 ani, iar actrița a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. Vera sarbatorește astazi și ziua numelui, de Sf. Maria. Vedeta are trei fete cu soțul ei Cosmin Curticapean. „Vera noastra buna și draga, copil bun si senin, te iubim nemarginit.…

- Nunta mare in familia Ioanei Nastase! Fiul ei iși va uni destinele cu iubita lui peste cateva zile, iar pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Ioana Nastase a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are emoții foarte mari pentru marele eveniment și ca este pregatita sufletește.

- Laura Cosoi, transformare radicala de cand a devenit mama Laura Cosoi traverseaza una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. In urma cu doar cateva zile, a devenit din nou mama. A adus-o pe lume pe micuța Lara, iar acum este mama de 3 fetițe. Minuni de care se bucura din plin alaturi de soțul…

- Laura Cosoi a postat primele imagini cu Lara, cea de-a treia fetița a sa. Actrița arata foarte bine dupa ce a nascut in urma cu mai puțin de o saptamana.Actrița și soțul ei, Cosmin Curticapean, au facut primele fotografii de familie de cand a venit pe lume și fiica lor, Lara. Laura Cosoi a mers impreuna…

- Laura Cosoi a devenit mama pentru a treia oara și a ales un nume deosebit pentru fiica ei, Lara. Iata ce semnificație are numele ales de actrița pentru mezina familiei. Pentru cea de-a treia fetița, vedeta a ales tot un nume scurt, precum Vera și Rita, cele doua fetițe mai mari. Laura Cosoi și Cosmin…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean, soțul ei, sunt in culmea fericirii de cand vedeta a nascut o fetița perfect sanatoasa! Actrița este extrem de bucuroasa și a impartașit minunata veste cu cei care o indragesc și mai ales cu fanii de pe paginile personale de socializare. Vedeta a ales un nume special…

- Zi importanta in viata constantencei Cristina Cioran. Micuta Ema a fost crestinata.Printre invitati s a numarat si Simona Patruleasa. In urma cu cateva saptamani, Cristina Cioran a anuntat ca isi va boteza fetita la sfarsitul lunii mai. Ema a fost crestinata ieri, 28 mai, la o biserica din Bucuresti.…