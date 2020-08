Stiri pe aceeasi tema

- In luna august o alta vedeta va deveni mamica pentru a doua oara. Este vorba de Laura Cosoi care mai are intre doua și trei saptamani pina va naște. Vedeta iși ține la curent prietenii virtuali pe rețelele de socializare cu ceea ce face in aceasta perioada. Laura Cosoi are mai multe mesaje pe paginile...…

- O femeie de 35 de ani din Minnesota infectata cu noul Covid-19 și ventilata mecanic a murit imediat dupa ce și-a nascut fetița, fara sa o mai vada, scrie Daily Mail, potrivit MEDIAFAX.Aurora Chacon Esparza, in varsta de 35 de ani, a fost internata la Spitalul Nord Memorial din Brooklyn Center…

- Teodora Becali, in varsta de 24 de ani, a devenit pentru prima data mama. Fiica lui Gigi Becali a nascut o fetița pe data de 13 iunie, iar micuța a primit nota 10 la naștere din partea medicilor. La nici un an de la nunta, Teodora și Mihai Mincu au devenit parinți. Tanara a ramas insarcinata in luna…

- Indragita actrița a trait momente unice pe 11 iunie, cand a avut parte de o aniversare speciala. Pentru ca Laura Cosoi și soțul ei Cosmin Curticapean au sarbatorit doi ani de la nașterea fiicei lor, Rita. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mai ales ca este insarcinata…

- Pe timp de pandemie tot mai multe vedete au anunțat ca vor devni mame sau au ținut secret acest lucru. Raluca Lazaruț a ținut secret ca a nascut departe de țara ei, in SUA, Dana Rogoz, Oana Carmaciu, Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu sau Tily Niculae au nascut iar alte vedete ca Laura Cosoi,... Read…

- Roxana Marinescu-Scwartz, prima vedeta care a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, traiește acum, dupa ce a fost declarata vindecata, o noua drama. Vedeta și-a dorit sa ofere ajutor celor care inca se lupta cu virusul ucigaș, insa a avut parte de un șoc.

- Dana Rogoz a devenit mamica pentru a doua oara. Actrița a nascut, miercuri, o fetița perfect sanatoasa. Vedeta s-a fotografiat cu bebelușul chiar pe patul de spital și a postat imaginea pe rețelele de socializare. In descrierea pozei extrem de emoționante a lasat un mesaj superb pentru micuța ei și…