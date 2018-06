Laura Cosoi a nascut! Iata ce nume are fetita!

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a nascut o fetița, iar ea și soțul ei sunt in culmea fericirii. Deși s-a zvonit ca ar fi trebuit sa nasca la sfarșitul lunii mai, fiica actriței s-a lasat așteptata, am putea spune, și a venit pe lume luni, 11 iunie, informeaza click.ro. Laura Cosoi a nascut natural si a anuntat deja […]

- Laura Cosoi este in culmea fericirii. Indragita actrița a devenit mama intaia oara in aceasta dimineața, cand a nascut o fetița perfect sanatoasa. Laura Cosoi a ales sa imparta fericirea și bucuria de a deveni mama cu fanii și prietenii sai virtuali de pe Facebook, acolo unde a publicat o prima imagine…

- Laura Cosoi a nascut o fetița perfect sanatoasa! Anunțul a fost facut in aceasta dimineața. Fanii vedetei au flat și numele pe care Laura l-a ales pentru micuța. Numele ales de Laura Cosoi pentru fetița ei este Rita. Acesta este un nume de origine spaniola și este forma scurta a numelui Margarita și…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru frumoasa blonda, care a adus pe lume astazi o minunație de fetița. Laura Cosoi si sotul sau, Cosmin Curticapean, sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit, in sfarsit, parinti si au putut sa-si tina in brate pentru prima oara fetita. Vedeta a postat deja o prima fotografie…

- Laura Cosoi a nascut o fetita, scrie teotrandafir.ro. fetita vedetei va purta numele Rita. Citeste si Laura Cosoi, DEZVALUIRI INCREDIBILE despre SARCINA cu doar cateva zile inainte de NASTERE

- Laura Cosoi a adus pe lume o fetița superba și sanatoasa. Dupa o sarcina in care a avut cea mai mare grija de copilul ei, fie prin regimul alimentar, fie prin stilul de viața, iata ca ingerașul ei a venit, intr-un final!

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 8 luni cu o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina…