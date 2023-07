Stiri pe aceeasi tema

- CSKA Sofia - Sepsi » Laszlo Dioszegi, conducatorul covasnenilor, i-a enervat pe suporterii gazdelor in prima repriza. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Sofia (Bulgaria), de unde transmit cele mai noi informații…

- Pentru romani, drumul european in Conference League incepe in Bulgaria. FCSB și Sepsi dau peste „stelele” Bulgariei, doua echipe ce duc un „razboi rece” pentru identitate. Doar in teorie, pentru ca in realitate disputa e tranșata de CSKA Sofia, care deține marca, dar și marea masa a suporterilor legendarului…

- Romania versus Bulgaria! Nu e meci din preliminarii de EURO sau Mondial, ci dueluri in Conference League! FCSB și Sepsi se intalnesc, miercuri și joi, cu cele doua echipe care iși disputa istoria lui CSKA! Roș-albaștrii joaca impotriva lui CSKA 1948, in timp ce Sepsi are duel cu CSKA Sofia, iar un lucru…

- Farul, FCSB, CFR Cluj și Sepsi și-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar din Conference League, in caz ca trec de a doua runda a calificarilor. Daca trece de Urartu, Farul o va infrunta in turul 3 pe Flora Tallinn, campioana din Estonia. Primul meci, pe 10 august, ar avea loc la Ovidiu.…

- Bulgarul Stefan Velev (34 de ani) a jucat doua sezoane la Sepsi in care a bifat 60 de meciuri in Liga 1 și Cupa Romaniei, apoi s-a transferat la Cherno More in țara vecina. In prezent evolueaza la Botev Vratsa și intr-un interviu pentru siteul sportal.bg vorbește despre meciul pe care echipa din Covasna…

- Fanii celor de la CSKA Sofia, adversara lui Sepsi din preliminariile Conference League, au avut un banner impotriva lui Gigi Becali. Ultrașii bulgarilor sunt infrațiți cu cei de la CSA Steaua și s-au alaturat protestelor facute de fanii formației din Liga a 2-a impotriva ideii ca FCSB sa joace in Ghencea. …

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…