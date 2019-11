Lăsaţi câinele să vă lingă pe faţă? Mare greşeală, puteţi contacta o boală mortală. Cazul care afce înconjurul lumii FOTO şocant Omul a ajuns pe patul de spital cu numeroase afecțiuni: pneumonie, cangrena și febra de peste 41 de grade. Medicii au ajuns la concluzia ca barbatul a fost infectat cu Capnocytophaga canimorsus, o bacterie care este transmisa in mod normal prin mușcaturi, dar, in mod excepțional, poate fi raspandita și prin simplul contact cu saliva cainelui. La inceput, barbatul a crezut ca a racit, caci simptomele infecției semanau cu cele ale unei simple viroze. Cand a ajuns la spital, acesta avea deja sepsis și organele au inceput sa-i cedeze rand pe rand. Dupa aproximativ doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

