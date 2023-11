Stiri pe aceeasi tema

- Lasata Secului pentru Postul Craciunului in 2023 are loc pe 14 noiembrie si marcheaza ultima zi in care se mai poate manca de dulce inaintea inceperii unuia dintre cele mai importante posturi randuite de Biserica Ortodoxa, Postul Craciunului. Postul Craciunului incepe miercuri, 15 noiembrie si este…

- Sfantul Ioan Gura de aur și Lasatul secului pentru Postul Craciunului. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri Credincioșii se pregatesc pentru intrarea in Postul Craciunului. Luni, 13 noiembrie, este sarbatorit Sfantul Ioan Gura de Aur. Marți, 14 noiembrie, este Lasatul secului pentru…

- Cand incepe Postul Craciunului 2023. Zilele cu dezlegare la pește din postul Nașterii Domnului. Obiceiuri, tradiții și superstiții Cand incepe Postul Craciunului 2023 și care sunt zilele cu dezlegare la pește din postul Nașterii Domnului: Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante din an.…

- Sfanta Parascheva se sarbatorește in fiecare an, pe data de 14 octombrie. Este marcata cu cruce roșie in calendar și exista și cateva obiceiuri și tradiții. Obiceiuri și tradiții de Sfanta Parascheva In aceasta zi sfanta nu ai voie sa lucrezi. Se spune ca cei care muncesc in aceasta zi au parte de necazuri…

- Sfanta Parascheva este sarbatorita anual de creștinii ortodocși pe data de 14 octombrie. Exista cateva tradiții și obiceiuri de Sfanta Parascheva 2023 de la care creștinii ortodocși nu se abat. Sarbatoarea este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox și este un moment de inchinare și tradiții pentru…

- Este sarbatoare mare si se posteste. Oamenii merg la biserica unde fac praznice. Se da de pomana o ulcica plina cu mied, impodobita cu fir rosu la toarta si avand deasupra covrig si lumanare. De Ziua Crucii se inchide Pamantul . Ganganiile si taratoarele vor ramane in pamant pana la Alexii ( martie)…

- Azi, 8 septembrie, intreaga crestinatate celebreaza cu mare bucurie Nasterea Maicii Domnului, prima sarbatoare importanta din cursul noului an bisericesc, care a inceput pe 1 septembrie. Nasterea Maicii Domnului 8 septembrie , Intrarea in Biserica 21 noiembrie , Bunavestire 25 martie si Adormirea Maicii…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august.Exista numeroase tradiții și obiceiuri care sunt respectate pe 8 septembrie. Spre exemplu, oamenii merg la…