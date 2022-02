Lăsată să moară pe targă Parchetul din Roma a deschis dosar penal de omor din culpa pentru personalul medical de la Clinica Tor Vergata, una de vaza in chirurgia afecțiunilor cardiace. Și asta pentru ca, pe 3 februarie, o femeie venita aici cu dureri abdominale, trimisa de la spitalul Vannini pentru investigații de tip CT, a incetat din viața, dupa zece ore de așteptare pe hol. Adica, deși trebuia sa fie chemata pentru examenul tomografic, femeia nu a fost bagata in seama de nimeni. In varsta de 67 de ani, Rossana Alessandroni a murit pe targa pe care se afla, ca urmare a unei hemoragii. Familia ei a facut plangere catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

