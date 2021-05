Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid Bucuresti a facut un pas mare spre Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe ASU Politehnica Timisoara cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, la Buftea, intr-o partida din etapa a 8-a a fazei play-off a ligii secunde. Unicul gol al partidei a fost reusit de Antonio Sefer (65), cu un…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- ASU Politehnica se simte bine vineri acasa, dupa 2-1 cu Dunarea Calarasi, alb-violetii au trecut azi cu acelasi scor de FCU Craiova, liderul la zi al play-off-ului Ligii 2. Sperantele timisorenilor la un loc de baraj raman astfel aprinse desi deocamdata elevii lui Dan Alexa sunt pe locul 5. Timisorenii…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- Politehnica a pierdut la limita, scor 0-1, jocul din runda a doua a play-off-ului Ligii 2, disputat in fief-ul celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al partidei a fost inscris de William Baeten in repriza secunda. Jocul de pe arena “Ion Oblemenco” nu a oferit foarte mult spectacol in prima parte.…

- Alb-violetii au parte de o prima finala in play-off-ul Ligii 2. ASU Politehnica intalneste Dunarea la Calarasi, chiar echipa care indirect a ajutat-o sa ajunga in aceasta faza a competitiei. Alb-violetii au cateva absente pentru acest duel, inclusiv cea a „principalului” Dan Alexa, antrenorul care a…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…

- Alb-violetii au obtinut o victorie importanta in lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii 2 in primul rand. Daca in Cupa, ASU Politehnica a fost eliminata de Astra, in campionat elevii lui Dan Alexa si-au aratat forta in fata Gloriei Buzau, care a fost depasita cu 2-0 pe „Dan Paltinisanu”. Misiunea…