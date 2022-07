Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Nea Marin au atras atenția cu cea mai recenta ipostaza in care au fost surprinși. Catalin Cazacu a distribuit pe rețelele de socializare o poza cu cei doi la bustul gol. De-o parte e Romica Țociu, iar de partea cealalta e Nea Marin. In poza apare in centru și Catalin Cazacu, el fiind…

- Monica Odagiu a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre viața ei amoroasa dupa povestea de dragoste cu Dan Bittman. Actrița este foarte discreta cu viața ei privata. De-a lungul timpului, Monica Odagiu a tot fost intrebata despre povestea de dragoste cu Dan Bittman, insa de fiecare data…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Simina Loica a marturisit ca și-a pus implanturi mamare. La ce intervenții estetice vrea sa apeleze bruneta pe viitor, dar și din ce motiv. A dezvaluit ca a facut acest pas, chiar daca i-a fost teama.

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…

- Timp de doua zile, Ramona Olaru a lipsit de la Neatza cu Razvan și Dani, deoarece a fost prezenta la filmarile „Splash! Vedete la apa!”. Ei bine, acum s-a intors cu forțe proaspete și cum ne-a obișnuit deja, a și spus gluma zilei.

- Ramona Olaru, colega lui Razvan și Dani, mai are de așteptat pana va intra in concediu. Deși matinalul de la Antena 1 se termina la finalul acestei luni, ea va participa, pentru al doilea an consecutiv, la emisiunea “Splash! Vedete la apa”. Anul trecut, emisiunea a fost prezentata de Razvan Fodor, Anna…

- Larisa Udila vorbește mereu cu urmaritorii ei și le transmite ce este nou in viața ei. Influencerița se pregatește de botezul baiețelului și a povestit fanilor ce invitat special va avea la evenimentul cel mare.

- DHL Carpathian Marathon anunta organizarea Zilei Sportului Paralimpic la data de 18 iunie, la Cheile Gradistei, Fundata. Pana anul acesta, peste 75.000 de euro au fost donati sportivilor paralimpici, din editiile anterioare.