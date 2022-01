Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere, ieri, asta dupa ce le-a povestit fanilor ca nu se simte deloc bine și are dureri groaznice. Vedeta nu a mai stat pe ganduri, astfel ca s-a dus imediat la spital pentru a vedea cu ce probleme de sanatate se confrunta. Iata cum se simte in aceste momente!

- Larisa Udila a oferit primele detalii, dupa ce a fost de urgența la spital. Vedeta și a ingrijorat toți fanii cand a postat o fotografie in care a anunțat ca s-a ars cu ceai. Se pare ca bruneta a trecut prin clipe de coșmar, iar acum spera ca nu va ramane cu semne.

- O ambulanta aflata in misiune a fost implicata intr-un accident, miercuri dimineata, 22 decembrie, intr-o intersectie din Galati. Soferul care nu a acordat prioritate s-a ales cu o amenda usturatoare si a ramas fara permis doua luni de zile.

- Vica Blochina nu trece deloc prin momente ușoare. Cunoscuta fosta balerina trebuie sa scoata o suma consistenta din buzunare. Mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier. Cat de avariat este autovehiculul vedetei? Mașina Vicai Blochia, lovita de un alt automobil. Cat de avariata este? Dimineața…

- Sunt momente de panica pentru Oana Roman. Vedeta nu se simte deloc bine de cateva zile. Influencerița și-a anunțat prietenii din online despre problemele sale de sanatate. Vedeta a crezut inițial ca este vorba despre o viroza, insa a ajuns sa iși faca patru teste de coronavirus, ca sa se asigure ca…

- Adelina Nica a fost victima unui accident rutier provocat chiar de un semifinalist Chefi la cuțite. Fina lui Alex Bodi s-a ales cu mașina avariata grav, dar este recunoscatoare ca se afla singura in mașina și nu au fost urmari mai grave, avand in vedere ca ar fi trebuit sa fie și fiul ei pe bancheta…

- Larisa Udila, una dintre cele mai appreciate vedete din mediul online, a spus adevarul in legatura cu momentele neplacute din casnicia sa. Frumoasa șatena a fost intrebata de catre un urmaritor daca au existat astfel de perioade in relația cu partenerul sau, Alexandru Ogica, astfel ca nu a stat pe ganduri…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara in comuna Brazi, sat Negoiești. In acest eveniment rutier sunt implicate o cisterna GPL (fara incarcatura) și un autoturism cu trei ocupanți.Doua persoane care se aflau in autoturism vor merge la spital (un barbat de 39 ani și altul de 25 de ani), suferind…