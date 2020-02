Larisa Magda, dansatoarea care i-a impresionat pe juraţi la Românii au talent. "Eşti un fenomen" Larisa este eleva și s-a nascut in Adelaide, Australia. In prezent, tatal Larisei, originar din Bistrița, lucreaza in construcții, este manager de proiecte. Mama ei, tot romanca, este din Pitesti si avea patru ani cand a ajuns in Australia. Cei doi s-au intalnit in Sydney, la o convenție creștina, potrivit Protv. Larisa are o sora mai mica, in varsta de 13 ani, și trei frați, baieți – de 6, 10 și 12 ani. Sora mai mica este foarte bolnava. In timpul sarcinii, creierul fetitei nu a primit oxigen, iar medicii i-au facut mamei cezariana de urgenta. "S-a nascut cu paralizie cerebrala,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

