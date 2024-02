Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iodache, in varsta de 27 de ani, a vorbit recent despre momentul in care a decis sa renunte la cariera de gimnasta. De asemenea, ea a dat detalii despre casatoria cu iubitul ei, Cristian Chirița și a dezvaluit ca și-au gasit nașii.Anul acesta va avea loc cununia civila, urmata de o petrecere…

- Larisa Iordache, proaspat logodita, a fost prezenta la Targul Ghidul Miresei din București in cautarea unui rochii perfecte de mireasa. Fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei, Cristian Chirița, chiar in prima zi a anului 2024. Cei doi indragostiți așteapta nerabdatori marele…

- Larisa Iordache, in varsta de 27 de ani, a fost ceruta in casatorie in prima zi a acestui an, iar anul acesta, ea și Cristian Chirița au planuri mari impreuna, in ciuda diferentei de varsta dintre ei.Larisa Iordache a povestit recent ce a simțit atunci cand iubitul ei a decis sa o ceara in casatorie.…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, iar la inceputul anului au decis sa se logodeasca. Gimnasta s-a gandit la modelul rochiei de mireasa pentru marele eveniment, iar astazi, a dezvaluit cum și-ar dori sa arate.

- Larisa Iordache și Cristian Chirița traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste. Pe 1 ianuarie anul acesta, fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, iar acum, aceștia au dezvaluit cand va avea loc evenimentul. Larisa Iordache traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Larisa Iordache, primele declaratii dupa ce a spus DA. Cum a fost ceruta in casatorie Continue reading Larisa Iordache, primele declaratii dupa ce a spus DA. Cum a fost ceruta in casatorie at Tabu.

- Inceputul anului 2024 a adus momente de bucurie in viața Larisei Iordache. Fosta gimnasta de la noi a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Cristian Chirița. Acum, dupa acest pas important, antrenoarea a vorbit, exclusiv pentru Antena Stars, despre marele eveniment de nunta. Iata cand va imbraca Larisa…

- Larisa Iordache (27 de ani) a inceput anul 2024 intr-un mod spectaculos. A fost ceruta in casatorie de Cristian Chirița, jucator de tenis de masa. Dupa un an de relație, fosta gimnasta a spus „Da” pe 1 ianuarie, dupa ce Catalin a cerut-o intr-un decor romantic, deasupra Bucureștiului. FOTO. Larisa Iordache,…