Larisa Iordache și Diana Bulimar au facut echipa in America Express. Traseul lor in competiție s-a incheiat destul de rapid caci, in ediția din data de 25 ianuarie, cele doua au fost eliminate, dupa ce au fost votate de majoritatea echipelor și au pornit in lupta pentru ultima șansa. Invitata in aceasta seara, in platoul Xtra Night Show, fosta gimnasta a vorbit despre experiența traita.