Lăptişor de matcă. Proprietăţi miraculoase. Beneficii pentru sănătate Laptisor de matca. Proprietati Laptisorul de matca este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucratoare. Albinele lucratoare il consuma in primele 3 zile de viata, iar regina stupului consuma toata viata exclusiv numai laptisor de matca. Astfel devin capabile sa-si indeplineasca sarcinile. Iar rezultatele nu intarzie sa apara. Isi sporesc greutatea de peste 200 de ori iar in timp ce albinele lucratoare traiesc 5 saptamani, regina stupului traieste 5-6 ani. In acest timp depune zilnic mai multe mii de ovule. Dintre produsele naturale, laptisorul de matca are cel mai ridicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

