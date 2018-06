Laptaria cu Caimac inaugureaza o fabrica de produse lactate in judetul Ialomita, o investitie de 5 mil. euro si anunta semnarea unui contract cu Mega Image

Stiri pe aceeasi tema

- Un fermier din Baragan a inaugurat marti, 12 iunie, in prezenta ministrului Agriculturii, Petre Daea, o fabrica de lapte in judetul Ialomita, punctul de lucru al Agroserv Mariuta Calarasi. Investitia, aflata sub brand-ul ,,Laptaria cu caimac" si gandita de compania 100% romaneasca, are un efectiv in…

- Agroserv Mariuta, o ferma de vaci de lapte din judetul Ialomita, administrata de fermierul Serban Nicusor, a dat drumul productiei de lactate marca Laptaria cu Caimac, trecand de la productie de procesare. La evenimentul de inaugurare a fabricii a participat si ministrul Agriculturii, care a inchinat…

- Fabrica de lactate Agroserv Mariuta, inaugurata astazi in Dragoesti, judetul Ialomita, a semnat deja primul contract cu retailerului Mega Image, spre care va livra lactate marca Laptaria cu caimac, produse pozitionate ca fiind premium. „Vrem sa intram si in supermarketuri, si in magazinele…

- Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform datelor centralizate de Institutul…

- In perioada 4 – 8 iunie 2018, Consiliul Judetean Dambovita (CJD) desfasoara in 20 de unitati de invatamant primar din judet, activitati prin care se incearca educarea elevilor in privinta constientizarii importantei unei alimentatii sanatoase, bazate pe consumul fructe, legume si lactate.

- Pentru cei care nu stiti, Agroserv Mariuta exploateaza 3.200 de hectare de teren agricol in Ialomita si detine 2.600 de capete de vaci de lapte. Compania, detinuta de fermierul Nicusor Serban si fiica lui, Ioana Cocan, vrea sa atace piata de lactate cu o fabrica construita de la zero  o investitie…

- Sorina este prima vaca din Romania care a produs 100.000 de litri de lapte, la ferma Agroserv Mariuta din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, productia fiind de zece ori mai mare decit a unei vaci obisnuite, informeaza agrointel.ro.

- Premiera in Romania, performanța absoluta la ferma Agroserv Mariuța din județul Ialomița, exploatația agricola a fermierului Nicușor Șerban. Genetica de varf, dar și investiția in specialiști, intr-o echipa unita a facut ca aceasta ferma sa fie prima unde o vaca de lapte reușește sa atinga producția…