- FAN Courier incheie anul cu o creștere a afacerilor de 15% și estimeaza un avans similar in 2020. In 2019, compania a investit 11,5 mil. euro in dezvoltarea flotei auto FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, estimeaza pentru anul viitor o creștere a afacerilor cu pana la 15 procente fața de…

- Cu o creștere a cifrei de afaceri de 7% și a profitului operațional de 16% in primele 9 luni din 2019 , compania vine cu noua identitate de brand in intampinarea exigențelor unor consumatori mai sofisticați. Biofarm (simbol bursier BIO), compania deținatoare a unor branduri-lider de piața in noua arii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societatilor comerciale, care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Constanta. Pe baza actiunilor prevazute in Programul cadru pentru anul 2019, s au derulat pe parcursul lunii Noiembrie 2019, controale…

- Retailerul german dm drogerie markt resimte criza fortei de munca de pe piata din Romania prin dificultatea de a gasi angajati in cele mai mari orase ale tarii, Timisoara, Bucuresti si Cluj. Casierii pentru cele peste 100 de magazine sunt greu de gasit si de pastrat in compania nemteasca, unde salariul…

- Recordul anunțat de JYSK pe piața din Romania. Retailerul danez a dat lovitura in acest an Retailerul de mobila si decoratiuni JYSK Romania a raportat in anul financiar 2019 o cifra de afaceri de 582 milioane lei, in crestere de 20,5% fata de anul trecut. Totodată, profitul brut înainte de…

- Oficialul citat a mai spus ca Guvernul de la Atena intentioneaza sa isi vanda participatia de 65% pe care o detine la fiecare divizie, adaugand ca exista un interes puternic din partea investitorilor straini pentru aceasta companie de utilitati care importa gaze naturale din Rusia, Turcia si Algeria.…

- Inca un magazin scandinav de mobilier și decorațiuni in București. Unde va fi deschis Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casa JYSK Romania, parte a grupului JYSK, inaugureaza un nou magazin langa București, in centrul comercial Doraly Expo Market Afumați. Acesta este cel de-al 78-lea…

- Retailerul german dm drogherie markt a inaugurat astazi cel mai mare magazin din Bucuresti. Noua drogherie este situata in sectorul 2, pe bulevardul Dacia nr. 169, in cadrul Business Center The President. Noua drogherie dm este situata la parterul cladirii de 5 etaje si ocupa o suprafata de 370 mp.,…