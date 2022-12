Lanţul de cinematografe Cinema City, prezent și în România, ar putea să fie vândut Discutii ale creditorilor operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group, al doilea mare lant de cinematografe pe plan mondial, cu privire la divizarea grupului si vanzarea operatiunilor din Europa de Est, inclusiv a celor din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Cei mai importanti creditori ai Cineworld, firma care in luna septembrie a declarat insolventa la un tribunal din Texas, iau in calcul vanzarea lanturilor de cinematografe Cinema City, Yes Planet si Rav-Chen. Creditorii ar dori sa obțina o suma ]n jurul valorii de un miliard de dolari, chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

