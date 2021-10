Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie a acestui an a fost cea mai buna luna de vara pentru vacanțe in strainatate, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, fiind peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro.Totuși, biletele de avion…

- Deși mulți ar putea spune contrariul, peste jumatate dintre romani sunt mulțumiți cu viața pe care o traiesc. Iar traiul zilnic include și serviciul. Cel puțin aceastea sunt concluziile unor studii recente. In ciuda perioadei pe care o traversam cu toții, romanii par sa fie mulțumiți de viața lor. Atat…

- Compania sud-coreeana BKB Energy isi doreste sa investeasca in Complexul Energetic Oltenia si in Complexul Energetic Hunedoara si sa construiasca centrale pe gaze naturale, a anuntat marti, presedintele companiei, Siwoo Chung. O delegatie din Coreea de Sud, formata din reprezentantii BKB Energy,…

- ”One United Properties (BVB: ONE) inregistreaza o cifra de afaceri record de 434 milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021, in crestere cu 96% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Compania, care s-a listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti in iulie 2021, a raportat…

- ”Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, inregistreaza vanzari record de 88 de milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021 si raporteaza o crestere cu 116% a cifrei de afaceri fata de 2020 si cu 46% mai mult comparativ cu aceeasi perioada…

- Romanii au cheltuit 10,5 miliarde de lei pe bere anul trecut. Vanzarile de bere din Romania au scazut usor anul trecut, cu 2,3%, pe fondul pandemiei care a dus la inchiderea sau la functionarea cu restrictii a industriei HoReCa in cea mai mare parte a lui 2020, anunța Mediafax. Conform unei…

- In primele 6 luni ale anului, tranzacțiile cu mașini second-hand au crescut cu 41% fața de aceeași perioada din 2020, arata Mediafax. Piața auto din Romania arata o revenire spectaculoasa, nu doar prin prisma cifrelor și volumelor tranzacționate, ci și prin constanța evoluției inregistrate…