Lanţ de accidente grave, ieri dimineaţă, în judeţ • Un autobuz s-a rasturnat pe DN1, 10 victime ajungand la spital! • In Ploiesti, un microbuz cu prescolari, implicat intr-un eveniment rutier F. T. Intr-un interval de nici cinci ore, in Prahova s-au inregistrat ieri doua accidente in care au fost implicate mijloace de transport cu calatori, in urma carora mai multe persoane au ajuns la spital sau au fost asistate medical la fata locului. Astfel, ieri dimineata, in jurul orei 6,20, trei ambulante SMURD, o autospeciala de transport personal si victime multiple, precum si un echipaj de descarcerare au fost concentrate pe DN 1, ca urmare a producerii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

