Stiri pe aceeasi tema

- Problema arderilor ilegale de deșeuri ramane nerezolvata deoarece „avem structuri de crima organizata cu tentacule adanc intinse catre instituțiile statului”, spune Octavian Berceanu , fost șef al Garzii Naționale de Mediu. Berceanu spus pe B1 TVca a solicitat Ministerului Mediului, condus de Tanczos…

- Gabriela Firea susține ca nu are de gand sa plece de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii pentru a-l inlocui pe Marius Budai, despre care spune ca „nu a greșit cu nimic in comunicarea publica”. Fostul primar al Capitalei dezminte astfel, prin intermediul unei postari pe Facebook, informațiile…

- Medicul Amin Zahra „sare” in ajutorul polițistului și indemana oamenii sa respecte profesiiile. „Ne dorim respectul cuvenit, sa nu fim aratați cu degetul, atunci cand cineva din breasla greșește”, spune Zahra. Mesajul publicat pe Facebook nu se refera doar la medici, ci și la alte profesii. „Am ajuns…

- Alianța pentru Unitatea Romana (AUR) este vehement impotriva extinderii utilizarii permisului Covid la locurile de munca, anunța Euronews in legatura cu protestele de la București. ”Mii de oameni erau de așteptat sa iasa in strada din București, marți, in timp ce parlamentarii romani voteaza daca…

- Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL ca nu vor sa desființeze pensiile speciale. „Din cauza lui Ghinea nu va putem da pensii speciale”, susțin liderii USL 2.0. „USR este singurul partid care lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu o face de ieri de azi, ci de cand a pașit prima data…

- Celebra actrița Arlene Dahl a murit, luni, la varsta de 96 de ani. Vedeta a incetat din viața in New York.Arlene Dahl a jucat in numeroase filme, dar rolul care i-a adus faima a fost ”Calatorie in centrul Pamantului”, o adaptare a celebrei carți a lui Jules Verne.Fiul sau, actorul Lorenzo Lamas, un…