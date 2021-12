Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de roaming pentru convorbirile telefonice dintre Romania și Republica Moldova ar putea scadea, in viitorul apropiat. Anunțul a fost facut de premierii celor doua țari cu ocazia vizitei Nataliei Gavrilița, prim ministrul Moldovei, la București. „Incurajam discuțiile la nivelul autoritaților…

- Pasajul Unirii și toata zona din Piața Unirii sunt in pericol de prabușire, avertiza fostul primar al Capitalei Gabriela Firea. Intrebat despre aceste probleme ale Bucurestului, Nicusor Dan admite ca situatia este grava, insa confunda Dambovița cu Dunarea. „Legat de Pasajul Unirii, sunt doua…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de intalnirea pe care Dan și Caciu o vor avea, subiectul fiind termoficarea orașului București.…

- Arestarea urgenta a procurorului general Alexandr Stoianoglo a fost necesara pentru a-l face sa taca, deoarece mai devreme el a acuzat autoritațile Moldovei, organizații non-guvernamentale și diplomați, de complicitate, de persecuție și lansarea unei "ample campanii de discreditare" a lui Alexandr Stoianoglo…

- Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania care au fost nevoiți sa lucreze preponderent de acasa, in ultimele 18 luni, din cauza pandemieie de…

- Doua femei s-au prezentat in acesta seara la sediul Politiei Municipiului Focșani, unde au predat o borseta in care se aflau mai multe documente, un telefon mobil, o brațara si suma de 11500 de lei. Cele doua femei, asistent medical in cadrul Spitalului Județean Focșani și ofițer MAPN București, se…

- Primarul Capitalei da o noua lovitura rețelelor de interese imobiliare din Capitala. Dupa ce in februarie a acestui an a suspendat PUZ-urile de sector, Nicușor Dan vine acum cu o noua inițiativa care va face, practic, imposibila construirea abuziva din București. Este vorba despre nominalizarea…

ASOCIAȚIA AUTISM CAMPIA TURZII anunța lansarea proiectului cu titlul "Importanța echipei multidisciplinare in recuperarea copilului cu tulburare din spectrul autist". Proiectul beneficiaza de...