Lansare de carte: „Vesnicia Curcubeului”

- PARTICIPARE… Primaria municipiului Vaslui a pus in dezbatere publica lista de trasee și graficul de circulație pentru transportul public efectuat de societatea Transurb. Vasluienii interesați pot depune propuneri, sugestii și opinii pana pe data de 16 octombrie. In ultimii ani, mai mulți vasluieni s-au…

- OPINII… Arestarea lui Dumitru Buzatu de catre procurorii anticorupție nu a ramas fara ecou in randurile vasluienilor plecați la munca, in țarile Europei. In timp ce, pentru unii, intregul spectacol oferit de televiziuni a ramas fara efect, majoritatea dintre ei au salutat arestarea și au considerat-o…

- REVERII LIRICE … Poeta Nina Toma si-a lansat cel mai recent volum de poezii intitulat „Strafulgerare de clipe fugare, timp cistigat”. Evenimentul literar a fost organizat de Academia Barladeana si s-a desfasurat la Pavilionul Expozitional „Marcel Guguianu” din Barlad. Nina Toma, un nume binecunoscut…

- ISTORIE… O noua carte despre oamenii care fac cinste comunei Zapodeni a fost lansata, zilele trecute, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din localitate. Este semnata de doi fii ai satului, Constantin Barladianu și Viorel-Petru Trifan, un chimist și un inginer, care și-au dorit sa lase moștenire urmatoarelor…

- CURAȚENIE… Vasluienii sunt invitați sa se alature celei mai mari mișcari civice de pe Glob: „World Cleanup Day” (n.r. Ziua de Curațenie Naționala), un proiect marca „Let’s Do It! World”. Pe 16 septembrie, aceștia pot ajuta la curațarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale județului. Cei care…

- CAUTATA… Vasluienii au primit, in aceasta dupa-amiaza, o noua alarma prin sistemul RO-ALERT. Nu a fost semnalata o vijelie sau apariția unui urs in zona, cum se intampla de obicei, de data aceasta a fost anunțata dispariția unei fete de 13 ani. Adolescenta se numește Sirbu Adriana Georgiana, este din…

- AMANARI… Nebunie totala in municipiul Vaslui din cauza exploziei numarului de mașini. Vasluienii au ajuns sa ceara de la primarie inființarea parcarilor cu plata, pentru a avea unde iși lasa mașinile atunci cand se intorc de la serviciu. Consilierii locali liberali au depus, anul trecut, la Primaria…

- Dupa un periplu canadian de peste trei decenii, fosta noastra concitadina Lucia Verman se intoarce acasa cu gandurile și dorurile ei inchise intre coperțile unei carți marturisitoare: „Cand eram prietena cu timpul”. Bacauanca, „trup și suflet” de romanca și, deopotriva, de moldoveanca, s-a lansat in…