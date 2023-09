Stiri pe aceeasi tema

- ISTORIE… O noua carte despre oamenii care fac cinste comunei Zapodeni a fost lansata, zilele trecute, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din localitate. Este semnata de doi fii ai satului, Constantin Barladianu și Viorel-Petru Trifan, un chimist și un inginer, care și-au dorit sa lase moștenire urmatoarelor…

- FOTBALUL FACE BINE… Miercuri, 13 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din Vaslui, va avea loc meciul caritabil dintre CSM Vaslui și Politehnica Iași, organizat cu scopul de a strange fonduri pentru sprijinirea unei fundații care lucreaza cu copii cu tulburari din spectrul autismului.…

- UPDATE: Victima accidentului produs pe raza localitații Satu Nou, comuna Munteni de Sus este o femeie de 62 de ani, din localitate. In urma accidentului, aceasta a ajuns la Spitalul Județean Vaslui cu multiple rani provocate in urma impactului. Dupa primele evaluari, victima a suferit un traumatism…

- ACTUALIZARE 10 SEPTEMBRIE 07:30 Supraviețuitorii cutremurului s-au adunat noaptea trecuta in aer liber, in Munții Atlas, la o zi dupa cel mai mortal cutremur din ultimele șase decenii care a ucis peste 2.000 de persoane și a distrus sate, transmite Reuters. Vecinii inca mai cautau supraviețuitori ingropați…

- NERVOȘI… Mai mulți tineri, cel mai probabil din mediul rural, s-au dat in stamba, sambata dimineața, in centrul municipiului Vaslui, unde și-au imparțit pumni și picioare, sub ochii ingroziți ai martorilor. Inainte de a se ajunge la bataie, agresorii arunca unii spre alții cu pietre, cu riscul de a…

- INVITAȚIE… O noua ediție a Targului de meșteri populari va avea loc in acest sfarșit de saptamana (8 – 10 septembrie) in Parcul Copou. Pe parcursul celor trei zile, vasluienii pot admira capodoperele meșterilor care pastreaza vie moștenirea populara. Vorbim de haine populare, vase din lut, sculpturi…

- NOUTATE ȘI ELEGANȚA… Clinica SCM Dr. Stoian & Dr. Ungureanu s-a mutat in casa noua, cladirea a fost conceputa pentru a oferi un spațiu modern și generos, potrivit nevoilor pacienților. Clinica deținuta de catre Dr. Stoian Viorica și Dr. Ungureanu Vasilica s-a deschis pe strada S. Belloescu nr. 3-5.…

- EDUCATIE… Peste 150 de elevi din judetul Vaslui, cu varsta cuprinsa intre 6 si 16 ani, au beneficiat de atelierele desfasurate de Școala de Valori in parteneriat cu Organizatia Salvati Copiii, in cadrul programului „Interventii integrate de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parintii…