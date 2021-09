Lansare Dael Damsa – Yes I Did It ( Florin Salam rework – Trend TikTok – Manele in engleza )

Stiri pe aceeasi tema

- Este petrecere mare, in acest week-end, in stațiunea buzoiana Sarata Monteoru, la prima ediție a festivalului „Zilele Chișinaului la Buzau”. Evenimentul organizat de CJ Buzau, in parteneriat cu Primaria generala a municipiului Chișinau, se desfașoara in perioada 16-18 septembrie. Zeci de muzicieni din…

- Cei care susțin examenul Cambridge vor avea de parcurs diferite etape. Este vorba de Speaking (conversație in limba engleza), Listening (ințelegerea și interpretarea unei conversații), Writing (redactarea unui text in limba engleza) și Reading and Use of English (interpretarea textului scris și stapanirea…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va canta la gala MTV Video Music Awards programata pentru 12 septembrie, la care a primit si cele mai multe nominalizari, potrivit news.ro. Va fi pentru prima data in sase ani cand Bieber, cu sapte selectii, va urca pe scena galei MTV VMA. El este nominalizat…

- Clubul de manele Boeierul din Manaștur a fost amendat pentru ca a depașit orarul de funcționare, prevazut de lege in stare de alerta, ora 2.00 noaptea. Știri de Cluj a primit o sesizare despre o petrecere care nu i-a lasat sa doarma pe locatarii din zona. Incidentul s-a trecut in 18 iulie, iar cei de…

- Sa vezi și sa nu crezi. Celebrul actor Jean-Claude Van Damme a fost filmat intr-o mașina plina cu romani ascultand manele. Reputatul actor de la Hollywood a fost filmat de catre un cetațean roman, iar imaginile au fost distribuite LIVE pe Facebook. Jean-Claude Van Damme, show la volan pe manele Jean-Claude…

- MUNTELE MIC – Un DJ din Berlin și-a intitulat piesa chiar așa, „Țarcu”, dupa ce a vazut Munții Țarcu la invitația celor de la weSki. Toate scenele din videoclip au fost filmate in Munții Țarcu, in aceasta iarna, iar la final a ieșit ceva fain, așa cum spun banațenii! „Cand natura te inspira… iese ceva…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

