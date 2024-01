Lângă noi: O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, în urma unui accident rutier produs la Suceava Langa noi: O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui accident rutier produs la Suceava O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, sambata dupa-amiaza, pe raza localitatii Molid, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme. Toate cele patru victime au ramas incarcerate in aceeasi masina. “S-au deplasat la […] Citește Langa noi: O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui accident rutier produs la Suceava in… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres. Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau opt…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E58, pe raza localitatii Dumbraveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in…

- Patru autoturisme au fost implicate, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Cornu Luncii, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa doar una a necesitat transportul…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs, vineri dimineata, pe drumul european E 58, in zona localitatii Zaicesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestuia, in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- Langa noi: Un barbat din Suceava a murit dupa explozia unei centrale termice Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, relateaza…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 1, in localitatea Floresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova, conform Agerpres. Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident…

- In carambolul de sambata seara au fost implicate șapte mașini, in localitatea Iacobesti din comuna Granicesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa ambele refuza transportul…