Land Rover extinde garanția de la 3 la 5 ani pentru Discovery, Defender și Range Rover In segmentul modelelor de volum, perioada de garanție a mașinilor contemporane a ajuns chiar și la 7 ani. Știm deja exemplul oferit de Kia. ceilalți producatori de volum ofera și ei 4 sau 5 ani garanție. Prin urmare, era cazul ca și in segmentul premium sa se faca anumite ajustari. Cele mai noi vești vin de la grupul Jaguar-Land Rover. Englezii au anunțat ca, incepand cu luna septembrie, vor oferi o garanție de 5 ani pentru trei dintre cele mai populare... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

- Incepand cu luna septembrie, promisiunea de garantie pentru modelele Range Rover, Defender si Discovery se extinde de la 3 la 5 ani sau 150.000 kilometri, oricare dintre situatii survine prima Sunt acoperite toate modelele Range Rover, Defender si Discovery, inclusiv cele mild hybrid si plug in hybrid…

