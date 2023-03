Stiri pe aceeasi tema

- Reddick era cunoscut pentru rolurile sale din drama polițista de la HBO „The Wire” și din filmele din franciza de acțiune „John Wick”. Acesta a murit vineri, la varsta de 60 de ani, a anunțat reprezentantul sau, Mia Hansen, pentru CBS News , potrivit Digi24 . Actorul a murit subit vineri dimineața din…

- Lance Reddick, un actor cunoscut pentru rolurile sale din drama polițieneasca HBO „The Wire” și din filmele de acțiune „John Wick”, a murit vineri, la varsta de 60 de ani, a anunțat reprezentantul sau, Mia Hansen, pentru CBS News.

- Cunoscut in intreaga țara drept unul dintre cei mai buni medici „de piele”, doctorul dermato-venerolog Samoil E. Teleki sau simplu Dr. Teleki a murit duminica, 12 martie, in Ramnicu Valcea, oraș in care se naturalizase. La varsta de 72 de ani a suferit un infarct, in somn. A muncit pana in ultima…

- Actorul Robert Blake, care a aparut pe cand era copil in seria de scurtmetraje ''Our Gang'' și a devenit cunoscut in rolul unui politist sub acoperire in serialul de televiziune din anii 1970 „Baretta'', a decedat la varsta de 89 de ani, potrivit Reuters.

- Actorul Robert Blake, cunoscut pentru rolurile sale din "Baretta" și "Cu sange rece", a murit, a anunțat nepoata sa. El avea 89 de ani. Dincolo de roluri, actorul este cunoscut și pentru procesul legate de uciderea celei de-a doua soții a sa.Blake "a murit liniștit, inconjurat de familie alaturi…

- Actorul Adam Rich, cunoscut pentru drama „Eight Is Enough”, a murit pe 7 ianuarie, potrivit medicului legist din Los Angeles, la 54 de ani.Foto: Profi MediaNu au fost disponibile detalii despre moartea lui Rich. TMZ a fost primul site care a anunțat vestea, spunand ca fostul star de televiziune a fost…

- Actorul britanic Stephen Greif, cunoscut printre altele pentru rolurile din serialele ”Blake’s 7” si ”The Crown”, a murit la varsta de 78 de ani, au anuntat reprezentantii acestuia, scrie theguardian.com.

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…