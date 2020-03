Stiri pe aceeasi tema

- Noi zone au fost introduse, luni, in lista zonelor pentru care se instituie masura autoizolarii la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile, fața de cetațenii care revin in Romania din aceste regiuni. Este vorba in special despre regiunea Emilia-Romagna, din Italia, care se adauga pe lista celorlalte…

- Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus.Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele…

- La cererea autoritaților italiene, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, Ferrari a inchis fabrica de la Maranello, precum și muzeele de la Maranello și Modena, noteaza automoto.it. Din cauza masurilor de precauție impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus, Ferrari a inchis porțile muzeelor…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- O portiune de drum din orasul Soroca se transforma dupa fiecare ploaie intr-o mica Venetie. Doar ca spre deosebire de renumita atractie turistica din Italia, apa si noroiul care se mentin luni intregi pe strada Florilor le-a transformat viata locatarilor intr-un adevarat calvar.

- Italia are ochii fixați duminica pe Emilia-Romagna, o regiune bogata din nordul țarii al carei vot are valoarea unui test național, coaliția fragila de guvernare temandu-se ca o victorie a extremei drepte in acest bastion al stangii ar putea da jos guvernul, potrivit AFP.

- Falsul medic Matteo Politi este foarte activ pe retelele sociale. Astazi a distribuit rezultatul unui joc de pe Facebook, care spune ca, potrivit chipului sau, meseria care i se potriveste este cea de medic.“Ce loc de munca se potriveste cu fata ta?” este numele aplicatiei de Facebook cu care s-a jucat…