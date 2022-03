Lamborghini se descurcă și fără portofelele rușilor Lamborghini poate compensa cu ușurința vanzarile pierdute din decizia sa de a suspenda afacerile in Rusia, dupa invadarea Ucrainei, a asigurat directorul general Stephan Winkelmann. Producatorul italian, parte a grupului Volkswagen, a vandut un numar record de aproximativ 200 de automobile in Rusia, din cele 8.405 de comercializate la nivel mondial. „Automobilele pe care ni […] The post Lamborghini se descurca și fara portofelele rușilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

