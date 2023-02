Stiri pe aceeasi tema

- TRANSFERURI… Echipa de fotbal a CSM Vaslui are ca obiectiv promovarea in Liga 3. Dupa numirea in funcție a antrenorului Gabriel Craciun, vasluienii au trecut și la construirea lotului pentru promovare. Prima parte a campionatului a fost una perfecta, cu victorii pe linie, avand deja un avans de 10 puncte…

- PREGATIRI… Guvernul a amanat pana la data de 30 noiembrie 2023 intrarea in funcțiune a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), destinat ambalajelor nereutilizabile, prin care comercianții ar trebui sa rețina o garanție de 50 de bani pentru fiecare produs ambalat și pe care sa o returneze apoi clienților.…

- Conform mai multor zvonuri, Henry Cavill ar fi devenit „imposibil” și „toxic” pentru a lucra pe platourile de filmare, in special cu femei. Acesta ar fi fost motivul pentru care celebrul actor ar fi pierdut rolul lui Superman dar și cel din celebra serie „The Witcher”. Fanii francizei Superman a DC…

- DUBLA MASURA… Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a luat miercuri mai multe decizii așteptate de intreaga societate, printre care și cea privind supraimpozitarea pensiilor speciale, lege pe care judecatorii CCR au declarat-o neconstituționala. Tot ieri, Curtea a hotarat ca legea privind supraimpozitarea…

- CULTURA… La Clubul de poezie „Cristian Simionescu”, invitatii s-au bucurat, la finalul saptamanii trecute, de admirabile momente de poezie oferite cu generozitate de preotul-poet Marcel Miron, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania(U.S.R)-Filiala Iasi. Dragostea fata de semeni si harul de a povesti…

- Jenna Ortega, actrița care interpreteaza rolul rebelei Wednesday Addams, spune, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul“, ca iși respecta enorm personajul, mai ales pentru faptul ca scoate in evidența originea latino-americana, exact ca a ei. Actrița americana o descrie pe Wednesday, protagonista…

- Wednesday este unul dintre cele mai populare seriale difuzate de platforma de streaming Netflix, in acest moment. Serialul a fost turnat inclusiv in Romania, fiind distribuiți și actori autohtoni, alaturi de staruri de la Hollywood, sub bagheta legenadarului regizor Tim Burton. Figura principala a producției…

- In prima saptamana de la lansare, producția filmata in Romania a avut cea mai buna lansare de pe platforma de streaming. Serialul „Wednesday“, cu actrița Jenna Ortega in rolul principal, a acumulat un total de 341,2 milioane de ore de vizionare la nivel mondial saptamana trecuta, potrivit Netflix. A…