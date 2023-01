LaLiga | Barcelona a „smuls“ punctele de pe terenul lui Atletico Madrid FC Barcelona a inregistrat o victorie extrem de importanta duminica seara, pe „Metropolitano“, impunandu-se la limita, cu 1-0, in fața echipei Atletico Madrid. Acesta a fost derbiul etapei a 16-a din LaLiga. Golul care a facut diferența a fost marcat de Ousmane Dembele, dupa un assist al lui Gavi (’22). A fost un joc in care catalanii au suferit, madrilenii domințnd jocul in multe momente, dar au gestionat bine situațiile dificile. De menționat ca in finalul meciului au fost și doua eliminari, Savic și Torres vazand direct cartonașul roșu in minutul 90+2. Atletico Madrid: Oblak – Molina, Savic,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a comentat infrangerea cu Villarreal, 1-2, in special penalty-urile dictate de arbitrul Cesar Soto Grado. Sambata, Real Madrid a suferit a doua infrangere din acest sezon de campionat. Campioana Spaniei a pierdut pe Estadio de la Ceramica, 1-2…

- Real Madrid a pierdut pe terenul lui Villarreal, scor 1-2, in runda cu numarul 16 din La Liga. Pauza pricinuita de Campionatul Mondial a picat perfect pentru Villarreal. Quique Setien, inlocuitorul lui Unai Emery, a avut timp sa iși impuna ideile, iar rezultatele se vad. Dupa victoria obținuta de Revelion,…

- Manchester City a fost ținuta in șah pe „Etihad Stadium“ și a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, in compania celor de la Everton. Formația antrenata de Pep Guardiola a deschis scorul prin Erling Haaland, dupa un assist al lui Mahrez (’24). Oaspeții au egalat prin Demarai Gray (’64). Manchester…

- Vinicius și Rodrygo, atacanții lui Real Madrid, protesteaza dupa ce au fost loviți de fundașii lui Cadiz. „VAR? Nici nu știu de ce mai e acolo. O rușine!”, a declarat Rodrygo. „Los Blancos” au invins cu 2-1 in LaLiga. Doi internaționali brazilieni, Vinicius și Rodrygo, parte din lotul lui Tite la Campionatul…

- FC Barcelona a ratat optimile Ligii Campionilor, iar in campionatul intern oscileaza, desi si-a imbunatatit serios lotul in vara. Despre situatia Barcei a vorbit Robert Lewandowski. Atacantul polonez a reamintit ca echipa este „in plin proces de reconstructie care necesita timp“. „Lewa“ a adaugat ca…

- Campioana Spaniei si a Europei, Real Madrid, s-a impus la scor de forfait, 3-0, in meciul sustinut miercuri seara, in deplasare, cu Elche. Partida a contat pentru etapa a 10-a din LaLiga. Golurile au fost marcate de Fede Valverde (’11), francezul Karim Benzema, proaspatul castigator al ”Balonului de…

- Campioana Spaniei si a Europei, Real Madrid, a facut o partida excelenta in cel de-al 250-lea episod din „El Clasico“, desfasurat duminica, pe „Santiago Bernabeu“, in fata 62.876 de spectatori. Gruparea blanco s-a impus clar, scor 3-1, in fata rivalei FC Barcelona, in etapa a 9-a, si conduce LaLiga…

- Real Madrid a caștigat cu FC Barcelona, 3-1, in etapa a 9-a din La Liga. In fața propriilor fani, Benzema a deschis scorul in minutul 12, iar Valverde a dus scorul la 2-0, in minutul 35, cu un sut din afara careului. Barcelona a redus din diferenta in minutul 83, prin Ansu Fati. Gazdele au primit penalty…